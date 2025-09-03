Diocesan Catechetical Event Saturday, Sept. 13 Amarillo—All catechists in the Diocese of Amarillo are invited to attend and take part in a Diocesan Catechetical Event Saturday, Sept. 13 in the Conference Center at the Diocesan Pastoral Center, 4512 NE 24th Ave. Registration begins at 8:30am, with the event kicking off at 9:00. The theme of the conference is Spirituality of a Catechist. Talks in both English and Spanish will be presented by two School Sisters of Notre Dame—diocesan Faith Formation Coordinator Sister María Elena Ferrer and Sister Beatriz Martinez. The event is scheduled to end at 12:30pm. For more information about the Diocesan Catechetical Event, please call Sister María Elena Ferrer, SSND, at the Diocesan Pastoral Center, 806-383-2243, ext. 113.
Evento Catequético Diocesano, sábado 13 de septiembre Amarillo—Se invita a todos los/las catequistas de la Diócesis de Amarillo a asistir y participar en el Evento Catequético Diocesano, que se celebrará el sábado 13 de septiembre en el Centro de Conferencias del Centro Pastoral Diocesano, ubicado en 4512 NE 24th Ave. La inscripción comienza a las 8:30am y el evento comenzará a las 9:00am. El tema de la conferencia es Espiritualidad del Catequista. Las charlas, tanto en inglés como en español, estarán a cargo de dos Hermanas de la Escuela de Notre Dame: la Coordinadora Diocesana de Formación en la Fe, la Hermana María Elena Ferrer, y la Hermana Beatriz Martínez. El evento finalizará a las 12:30pm. Para obtener más información sobre el Evento Catequético Diocesano, comuníquese con la Hermana María Elena Ferrer, SSND, del Centro Pastoral Diocesano, al 806-383-2243, ext. 113.