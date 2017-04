Workshop In Spanish For RCIA Teams

Cactus—Priests, RCIA Teams, RCIA Leaders and Catechists are invited to a workshop at Our Lady of Guadalupe Church, 1501 Center Drive onThis workshop has been suggested by RCIA Leaders to be presented in Spanish for those who want to further their understanding of the RCIA process as mandated by the United States Catholic Conference of Bishops (USCCB).The presenter will be School Sister of Notre Dame Sister Maria Elena Ferrer. If you have the book Rite of Christian Initiation of Adults: Study Edition please bring it with you.Please register to come to the workshop. Fill out the form below, send it to 4512 NE 24Ave, Amarillo, TX 79107, call 806-383-2243, ext. 113 or via email to mferrer@dioama.org letting us know that you plan to participate. All are welcome!Presbíteros, Equipos de RICA, líderes parroquiales y catequistas están invitados a un taller en la parroquia “Our Lady of Guadalupe” en Cactus (1501 Center Dr. Cactus, TX 79103).El taller se llevara a cabo por sugerencia de DREs y catequistas quienes sugirieron tener el taller en español para mejor comprender el proceso del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos como ha sido mandado por la Conferencia Episcopal de los EEUU (USCCB siglas en ingles).Sister Maria Elena Ferrer presentara el taller. A los que deseen participar y tengan el libro “Rito de Iniciación Cristiana de Adultos” por favor traerlo.Para asistir al taller por favor inscríbase llenando la forma al final de este anuncio y enviándola a 4512 NE 24th Ave, Amarillo, TX 79107, llamando al 806-383-2243, o enviando un correo electrónico a mferrer@dioama.org diciéndonos que planea asistir. ¡Todos son bienvenidos!Leader/Catechist/Hospitality/Sponsor/OtherName ________________________________________________________________________Phone ________________________________________________________________________E-Mail _______________________________________________________________________Parish ________________________________________City ____________________________Líder/Catequista/Hospitalidad/”Esponsor”/AyudanteNombre _______________________________________________________________________Teléfono ______________________________________________________________________Correo Electrónico_______________________________________________________________Parroquia_________________________________________Ciudad______________________